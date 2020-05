Formule E : Berlin accueille le 5e round du Race At Home Challenge

La Formule E organise le 5e round de son Race At Home Challenge virtuel sur le tracé de Berlin Tempelhof, ce 23 mai à partir de 16h30.

Au tour de l’Allemagne d’« accueillir » la Formule E. La 5e manche du Race At Home Challenge, le championnat esport de la catégorie, se déroule ce samedi 23 mai, à partir de 16h30. Les monoplaces évolueront sur le circuit virtuel de Berlin Tempelhof.

Wehrlein et Günther arrivent en tête à domicile

Si le tracé est allemand, les deux premiers du classement de la compétition le sont également. Pascal Wehrlein et Maximilian Günther forment en effet le top2 de ce Race At Homme Challenge. Après quatre manches, ils comptent respectivement 71 et 65 points et se partagent les victoires.

Ils ne paradent toutefois pas en tête, puisque Stoffel Vandoorne est juste derrière eux. Avec ses 58 points, il compte 10 unités de plus que Robin Frijns, 4e. Jean-Eric Vergne est en revanche en difficulté. Il occupe le 20e rang, toujours sans aucun point au compteur.

La Formule E poursuit avec son format de « Race Royale »

Rappelons toutefois que cette compétition suit un format spécial de « Race Royale ». Après un tour de course, le dernier pilote en piste est en effet éliminé. Cette éviction se poursuit jusqu’à ce que 12 pilotes restent en piste. Le dernier tour de course est alors déclaré et les points sont attribués suivant le même barème qu’en Formule E.

Pour cette épreuve, les gamers et influenceurs se joindront encore aux pilotes réels, avec leur propre course. Rappelons qu’ils luttent pour remporter une expérience réelle sur un circuit de Formule E lors d’un week-end de couse. Enfin, UNICEF soutient également toujours le championnat.

Rendez-vous samedi 23 mai à 16h30 pour la 5e manche du Race At Home Challenge. La course est à suivre sur les réseaux sociaux de la Formule E, le Player d’Eurosport et les plate-formes digitales de Canal+ (Facebook, Dailymotion et YouTube).

(crédit photo : Courtesy of Formula E)