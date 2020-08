Formule E : course 2, Da Costa encore, c’est quasi-terminé pour Vergne

Antonio-Felix Da Costa semble maintenant très bien parti pour aller cueillir un premier titre de champion du monde de Formule E. Ce qui ne serait pas volé, d’autant que le Portugais est présent dans cette catégorie depuis son lancement. Et avec la meilleure monoplace du plateau, la DS Techeetah, l’intéressé dispose enfin de l’outil idéal. Chose dont il tire parti.

Formule E : Vergne proche d’abdiquer

Ainsi, Da Costa a remporté la course 2 (après sa victoire la veille) du long week-end de Formule E à Berlin. Et bien qu’il lui reste encore quatre course pour atteindre son but, l’on voit mal qui saurait lui voler son du, ces prochains jours. A commencer par Jean-Eric Vergne, qui cumule les infortunes depuis le début de la saison. Le double-champion en titre devrait donc perdre sa couronne, la semaine prochaine, au profit de son coéquipier.

En attendant, derrière Da Costa, jeudi dernier, ce sont deux autres grands noms de la Formule E qui ont accompagné le vainqueur sur le podium. Avec Sébastien Buemi, deuxième et Lucas di Grassi, troisième. Respectivement avec Nissan et Audi. Dans le reste du classement, Frijns (Virgin Racing) a devance la Mercedes de Vandoorne (nouveaux dauphin de Da Costa au championnat, à égalité avec Di Grassi) puis Bird, Rowland, Mortara, Lotterer et enfin, Jean-Eric Vergne.

La course 3 sera à suivre samedi 8 août prochain. Retrouvez le classement complet de la course.