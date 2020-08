Formule E : Da Costa s’impose, Vergne « out », Lotterer P2 avec Porsche

C’est un scénario parfait qui s’est déroulé aujourd’hui, pour Antonio Felix da Costa, tout au long de la journée. Pole position, victoire, record du tour en course, le pilote DS Techeetah rafle tous les points possibles, lors de cette première journée. Avec en plus, bonus, la place hors des points de son dauphin au championnat, Mitch Evans (Jaguar).

DS Techeetah : rififi après le duel Vergne/Da Costa ?

Si Da Costa a conforté sa place de leader du classement général, au terme de la course 1 de Berlin, pour DS Techeetah, cette première manche laissera un goût d’inachevé. Ce en raison de la baisse de régime de Jean-Eric Vergne, en seconde partie de course. Deuxième un long moment et dans le rythme de son coéquipier, le tricolore a progressivement glissé dans la hiérarchie, pour terminer hors des points. Par ailleurs, chez DS Performance, le duel entre les deux coéquipiers n’a pas été du goût de tout le monde. A priori…

Derrière Da Costa, Lotterer offre un podium à Porsche à domicile, devant Sam Bird et sa Virgin. Suivent dans l’ordre, De Vries, D’Ambrosio, Vandoorne, Buemi, Günther, Di Grassi et Sims. Rendez-vous demain avec la deuxième journée de ce final à Berlin.