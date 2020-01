Formule E : Evans en pole à Santiago, Vergne hors du top10

Mitch Evans signe sa deuxième pole position en Formule E, à Santiago. Le pilote Jaguar devance Günther et Wehrlein alors que Jean-Eric Vergne n’est que 11e.

Les qualifications de la Formule E ont rendu leur verdict sur la piste de Santiago, au Chili. Et c’est une Jaguar, celle de Mitch Evans, qui s’est hissée en haut de la feuille des temps. Le Néo-Zélandais, déjà à l’aise lors des essais libres, a réalisé un 1’04’’827 suffisant pour s’assurer le meilleur chrono lors de la superpole.

Derrière lui, c’est un peu la surprise générale puisque les favoris ne sont pas au rendez-vous. Après le pilote Jaguar se trouve en effet Maximilian Günther, sur la BMW, devançant son compatriote Pascal Wehrlein et sa Mahindra. Felipe Massa suit, avec le même chrono que son prédécesseur. Il devance la NIO du surprenant Oliver Turvey et Sébastien Buemi.

Tout a été en revanche beaucoup plus compliqué pour Jean-Eric Vergne, qui ne s’élancera que 11e. Le Français souffre en ce week-end et est à nouveau dominé par son équipier, Antonio Félix Da Costa classé 10e. L’écart n’est toutefois que de cinq petits centièmes entre les deux hommes.

De même pour le leader du championnat, Alexander Sims. Ouvrant la voie en qualifications, ce dernier n’a pas fait mieux que 15e, sur une piste s’améliorant au fur et à mesure des passages des monoplaces. Sam Bird partira juste derrière lui, 16e, avec la Virgin.

A noter enfin les mauvaises qualifications d’Oliver Rowland et Lucas di Grassi. L’Anglais, le plus véloce des essais libres 2 sur sa Nissan, a terminé sa qualification dans le mur. Juste devant le Brésilien, victime de cet accident. Après son carton lors des essais libres 2, Ma Qing Hua n’avait pour sa part pas de voiture. Il n’a donc pas pu participer à la qualification et s’élancera dernier d’un E-Prix qui s’annonce mouvementé. Rendez-vous à 20 heures pour le départ.

1️⃣ @mitchevans_

2️⃣ @maxg_official

3️⃣ @PWehrlein

+ the full grid for the 2020 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix. Find out where to watch the race LIVE here >> https://t.co/j2NbmM8ASn pic.twitter.com/aSsfIPtwK9

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 18, 2020