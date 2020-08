Formule e : Jean-Eric Vergne en pole position avec DS Techeetah

Quelle belle journée pour les sports mécaniques Français ! Après l’incroyable doublé du duo Zarco-Quartararo en MotoGP et la belle prestation de Renault et Gasly en F1, notre nation doit aussi célébrer la pole position de Jean-Eric Vergne, en Formule E !

Belle réaction de JEV, à Berlin, à l’occasion de la troisième séance de qualifications du grand week-end de Formule E, à Berlin. Le tricolore est parvenu à devancer d’une demi-seconde la BMW de Günther. La preuve que, lorsque le sort ne s’en mêle pas, Jean-Eric est toujours capable de faire le travail. En deuxième ligne, d’Ambrosio et Vandoorne représenteront respectivement Mahindra et Mercedes.

Puis viennent, dans l’ordre, Lynn, Frijns, DeVries, Da Costa, Rowland, Di Grassi, Massa, Mortara et Buemi. Rendez-vous à 18H52, en direct, pour suivre ce ePrix de Berlin, course 3.

