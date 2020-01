Formule E : Jean-Eric Vergne veut se relancer

Jean-Eric Vergne compte se relancer à l’E-Prix de Formule E Santiago ce samedi 18 janvier. Le Français est confiant quant à la suite de la saison.

Jean-Eric Vergne a vécu un début de saison Formule E mouvementé, en Arabie-Saoudite. A Ad-Diriyah, les 22 et 23 novembre derniers, le double tenant du titre a souffert en performance. En plus d’être malchanceux, il a conclu ce premier week-end sur un abandon et une 8e place.

De quoi le mettre au 12e rang du championnat, avec seulement quatre petits points. Une mauvaise entame de saison, qui n’entame en revanche absolument pas l’optimisme du francilien. Ce dernier compte en effet sur l’épreuve de Santiago, disputée demain, samedi 18 janvier, afin de se relancer. Ce qu’il a admis lors d’une interview pour la Formule E:

Si la confiance est là, espérons maintenant que la performance suivra, notamment chez DS-Techeetah. Car pour le moment, l’équipier de Jean-Eric Vergne, Antonio Félix Da Costa, ne fait pas mieux que ce dernier. Pointant seulement au 13e rang, une unité derrière le Français.

Parmi les atouts qu’aura cependant Jean-Eric Vergne ce samedi, celui d’être en territoire conquis comptera certainement. En 2018, lors du premier E-Prix au Chili, le Français s’était en effet imposé à l’issue d’une superbe bagarre face à son propre équipier. Cela lançant définitivement sa saison vers son premier titre. A voir désormais s’il pourra rééditer la performance.

Retrouvez le programme du E-Prix de Santiago ici.

Tomorrow the E-Prix action starts, but there is still plenty of time to vote for me to get #FanBoost for the #SantiagoEPrix ! #JeanEricVergne #DSAutomobiles #DSPerformance #DSTecheetah #DSETenseFE20 #ABBFormulaE #JEV25 #RaceAhead #DontCrackUnderPressure

— Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) January 16, 2020