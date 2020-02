Formule E : large victoire de Da Costa, quelle remontée de Vergne !

Antonio Felix Da Costa s’impose à l’E-Prix de Formule E de Marrakech. Superbe performance de Jean-Eric Vergne, qui termine 3e, en partant 11e.

A l’issue d’une superpole sous tension, Antonio Felix Da Costa est en pole position de cet E-Prix de Marrakesh. A l’extinction des feux, le Portugais s’envole parfaitement, conservant la tête devant Günther et Lotterer. Il n’y a pas de crash à déplorer dans les premiers mètres. Tout le monde roule sur cette piste extrêmement poussiéreuse du Maroc.

Tout de suite, des stratégies se mettent en place, certains attaquant d’autres non. André Lotterer se fait par exemple dépasser par Nyck De Vries. Jean-Eric Vergne remontant déjà de la 11e à la 8e place, en moins de 5 minutes. Alors que devant, Günther suit Da Costa sans difficulté. Les deux hommes possèdent une petite seconde d’avance sur leurs poursuivants.

Vergne remonte fort

Après quelques minutes d’attaque, il s’agit désormais de préparer la fin de course. Les pilotes sont donc en attente, chacun l’un derrière l’autre, les écarts sont très serrés. Un coup de théâtre survient toutefois, lorsque Nyck de Vries écope d’un drive-through pour surpuissance durant la régénération d’énergie. Passé par les stands, il repart 23e, permettant notamment à Jean-Eric Vergne de prendre la 6e place.

Et le tricolore ne s’arrête pas là. Profitant d’un attack mode, il remonte Buemi, Mortara et Lotterer, figurant un temps à la 3e place. Avant que son ex-équipier ne parvienne à reprendre la dernière marche du podium. Mais tout reste encore à faire, à 25 minutes du terme.

Un moment que Maxi Günther choisit pour prendre la tête. A la faveur d’un lift and cost plus court que Da Costa, l’Allemand surgit par l’extérieur et s’empare du commandement. Le Portugais ne se laisse toutefois pas faire et suit de près. Réalisant par ailleurs le meilleur tour, dans une course sage pour l’instant.

DS-Techeetah frappe, Günther résiste

Juste après cela, le pilote DS-Techeetah se dirige vers la zone d’attack mode. Profitant de sa puissance supplémentaire, il résiste à Lotterer pour quelques centimètres. Et revient rapidement sur Günther qu’il attaque. L’Allemand prenant à son tour l’attack mode. Alors que Jean-Eric Vergne dépasse, à la régulière, André Lotterer. La lutte est lancée.

Et en tête, elle tourne en tout cas à l’avantage des DS-Techeetah. Car Antonio Felix Da Costa mène, devant Jean-Eric Vergne, remonté 2e grâce à un attack mode, notamment. Mais le tricolore possède 1% de batterie en moins que son équipier et doit résister à Günther juste derrière. Malade et après avoir manqué les essais libres 1, il montre en tout cas un rythme excellent.

Mais, mis sous pression de Günther, avec une batterie plus faible, « JEV » craque dans les tous derniers instants. Passé par l’Allemand, il résiste cependant à Buemi et garde la troisième place. Tandis que devant, Da Costa s’impose largement, en maître.

Le classement de l’E-Prix de Formule E de Marrakech

Voici en tout cas la classement de cet E-Prix de Formule E de Marrakech. Avec ce succès, Antonio Felix Da Costa devient le cinquième vainqueur différent en cinq courses cette saison. Il s’empare également de la tête du championnat Pilotes, tout comme DS-Techeetah, du côté des Constructeurs. La prochaine épreuve se déroulera le 4 avril, à Rome. Avant l’E-Prix de Paris, le 18 avril prochain.

Da Costa Günther Vergne Buemi Mortara Evans Di Grassi Lotterer Rowland Bird De Vries Frijns d’Ambrosio Abt Vandoorne Calado Massa Jani Hartley Müller Turvey Wehrlein Qing Hua Sims

(crédit photo : Twitter Antonio Félix Da Costa)