Formule E : le hattrick monégasque pour Wehrlein (eSports)

C’est toujours en compensation des courses réelles que le championnat du monde de Formule E virtuelle s’est donné en représentation le week-end dernier. Dans le cadre d’une opération lancée en partenariat avec l’ UNICEF, la formule électrique avait rendez-vous dans les rues virtuelles de Monaco, samedi 9 mai 2020. Une épreuve qui a souri un Pascal Wehrlein.

Formule E à Monaco, sous le signe de Pascal

C’est Pascal Wehrlein qui aura dominé de la tête et des épaules l’ ePrix de Formule E virtuel de Monaco. Mettant fin à l’égémonie de Max Günther et BMW (classé troisième de la course), l’Allemand s’est offert la pole position, la victoire et le meilleur tour. Un hattrick qui le repositionne dans l’optique de la course au titre de champion. Derrière le pilote Mahindra Racing, Stoffel Vandoorne a conduit sa Mercedes EQ sur la seconde marche, devant la BMW du leader du championnat.

» Le départ a été très important et je ne sais pas ce qui s’est passé derrière mais j’ai vu qu’il y a eu un crash. Après cela, j’ai eu un peu d’avance et j’ai juste manoeuvrer pour garder le rythme. Au final, j’ai été un peu plus rapide mais pour moi, c’était une course assez simple. C’est bien de remporter la victoire pour Mahindra Racing à Monaco et de faire le plein de points ! »

Dans le reste du classement, Neel Jani réalise une belle course pour le compte d’un autre constructeur allemand, PORSCHE. Il devance dans l’ordre, Frijns, Rowland (Nissan), Lotterer (PORSCHE), Müller (Dragon), Qinghua (NIO) et Mortara, qui complète le top dix et prend un point pour l’écurie locale, Venturi Racing. Voici le classement du championnat après cette troisième course de la saison.