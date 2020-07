Formule E : L’E-Prix de Monaco passe au tracé F1

L’E-Prix de Monaco 2021 va se disputer sur le circuit complet de la Principauté, le même que la Formule 1. Ce dernier devrait toutefois subir une ou des modifications.

Samedi 8 mai 2021 va marquer un petit tournant dans l’histoire de la Formule E à Monaco. Les monoplaces électriques vont en effet emprunter le tracé officiel du Grand Prix de Formule 1. Elles passeront donc sous le tunnel ou sur la place du Casino.

L’initiative a été officialisée récemment par l’Automobile Club de Monaco et le promoteur du championnat. « Je le confirme, a déclaré Alejandro Agag, fondateur du championnat. Et cela démontre les progrès accomplis par notre monoplace électrique Gen 2. »

Malgré tout, un bémol est posé par la FIA. Cette dernière souhaite l’établissement d’une modification sur le tracé. Le commissaire général de l’ACM avoue à Monaco Matin que les instances de la FIA ne « veulent pas voir les FE rouler sur le tracé F1 tel quel. Donc on essaie de trouver une solution. Sacré casse-tête pour l’instant. »

Il semblerait que la FIA ne souhaite pas que les Formule E soient comparées aux F1. On sait que les deux séries ne partagent aucun tracé en complet. Hormis Monaco, leur plus grande proximité est au Mexique, où elles partagent une partie du circuit des Frères Rodriguez.

