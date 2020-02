Formule E : Leclerc et Nato en rookie test avec Venturi

Arthur Leclerc et Norman Nato participeront au rookie test de la Formule E avec Venturi le 1er mars, à Marrakech. Juste après l’E-Prix de la catégorie.

Venturi aligne ses jeunes talents en Formule E. La firme monégasque de véhicules électriques a choisi les pilotes qui prendront le volant pour le rookie test de Marrakech, le 1er mars prochain. Il s’agit de Charles Leclerc et Norman Nato.

Un rookie test important pour Venturi

Un choix logique quand l’on sait que les deux hommes sont respectivement pilote d’essai et pilote de développement. Ceci depuis le début de la saison 6 de Formule E, débutée en 2019. Il s’agit donc de les faire progresser dans leur compréhension de la monoplace.

Mais aussi d’améliorer la voiture. Le rookie test est en effet le seul de ce genre dans l’année. Ce qui permet donc de travailler directement sur la monoplace, sans la pression de la course. Il s’agit en conséquence de faire fructifier le temps de roulage. Comme le confirme Susie Wolff, directrice de l’équipe ROKIT Venturi Racing :

« Norman (Nato) et Arthur (Leclerc) continuent d’impressionner dans le simulateur, à Monaco et le run que les deux feront à Marrakech (…) sera précieux pour la deuxième moitié de saison. Avec le temps limité de roulage, hors des courses, notre développement à ce moment est critique et le test à Marrakech présente d’importantes opportunités de nous améliorer. »

Nato et Leclerc ne découvrent pas la Formule E

Arthur Leclerc et Norman Nato ne découvriront toutefois pas la Formule E. Les deux hommes ayant en effet déjà participé au rookie test de la saison passée. Le tricolore, pilote Rebellion en WEC, se dit en tout cas excité de pouvoir corréler ses données du simulateur vers le réel :

« Je suis très excité de conduire la Silver Arrow 01 (nom de la monoplace. Ndlr) pour la première fois à Marrakech. Après de longues sessions de simulateur, ce test marque une opportunité clé de corréler la télémétrie sur piste et les données en simulateur. Je tiens à remercier ROKIT Venturi Racing pour leur soutien et j’ai hâte de les aider à progresser dans cette saison 6. »

De même pour son équipier monégasque, fier de piloter pour l’équipe de son pays. Ce dernier a hâte de se retrouver au volant. Et aider Venturi à améliorer sa monoplace de Formule E :

« En tant que pilote Monégasque, travailler avec ROKIT Venturi Racing est toujours très spécial pour moi et me rend fier. J’ai hâte de piloter cette Formule E encore et je suis excité de jouer un rôle actif dans l’équipe, collecter des données qui vont optimiser la Silver Arrow 01 pour le reste de la saison. J’aimerais remercier Gildo (Pallanca Pastor, directeur de Venturi. Ndlr) et Susie (Wolff) pour leur croyance continue en moi. Spécialement en ce début de ma carrière. »

Rendez-vous donc le 1er mars pour ce rookie test de Marrakech. Rappelons que ROKIT Venturi Racing pointe actuellement au 8e rang du classement Constructeurs de la Formule E. Avec 24 points au compteur.