Formule E : Lourde punition pour Mahindra à Mexico

Les deux pilotes de l’équipe Mahindra, Pascal Wehrlein et Jérôme d’Ambrosio, s’élanceront du fond de la grille de départ à l’E-Prix de Formule E de Mexico, ce samedi 15 février à 23 heures. Les deux hommes ont en effet changé leur boîte de vitesses plus tôt dans la journée. Ce qui entraîne, en conséquence, une pénalité sur la grille de départ.

Initialement placés aux 3e et 14e rangs, Wehrlein et d’Ambrosio partiront donc respectivement 24e et 23e. Ce n’est pas tout, puisque l’Allemand devrait subir une pénalité de drive through. Là ou son équipier, qualifié hors du top5, prendrait un stop&go de 10 secondes. A confirmer, toutefois.

De quoi promettre en tout cas une course animée, vu le rythme de l’Allemand, notamment. L’E-Prix de Formule E de Mexico est à suivre ce soir (15 février) en direct sur Canal+ et Eurosport 2, à partir de 23 heures.