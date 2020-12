Formule E : Lynn domine les tests de dimanche devant les BMW

Outre la Formule 1, le week-end dernier, il y avait aussi de la Formule E. En effet, dans l’optique de préparer la saison 2021, toutes les écuries étaient présentes sur le circuit de Valence, en Espagne. Et c’est le pilote Mahindra Racing, Alex Lynn, qui s’est montré le plus véloce lors de la journée de dimanche, le 29 novembre 2020.

Alex Lynn a donc marqué la seconde journée de tests de la Formule E, à Valencia. Le Britannique a réalisé le meilleur chrono avec près de deux dixièmes d’avance sur la BMW Andretti de Günther, lui-même suivi de son coéquipier. Sam Bird, nouvel arrivant au sein de l’équipe Jaguar Racing, prend la quatrième place avec, dans son sillage, Mortara (Venturi), Sette Camara (Dragon), Rowland (Nissan), Müller (Dragon), Lotterer (Porsche) et Nato (Venturi).

Une troisième et dernière journée d’essais aura lieu, sur ce même circuit, mardi 1er décembre 2020. En attendant, voici les chronos cumulés sur l’ensemble du week-end.

The cars are back out for the afternoon session!

Keep up to date with #FETesting 👉 https://t.co/3eysdoQtu1 pic.twitter.com/jXhX4UtepM

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) November 29, 2020