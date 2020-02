Formule E : Programme et horaires de l’E-Prix de Mexico

La Formule E met le cap sur le Mexique samedi 15 février pour le quatrième E-Prix de sa saison 2019-2020. Voici le programme et les horaires de l’épreuve.

Le Mexique, son désert, ses sombreros et son superbe circuit de Mexico accueillent la Formule E, ce samedi 15 février. Le championnat de monoplaces électriques est en effet de retour au pays des frères Rodriguez. Pour la quatrième manche des 13 du championnat (suite à l’annulation de l’épreuve de Sanya, en mars prochain).

Vandoorne mène le championnat, Jean-Eric Vergne seulement 16e

Et cette épreuve, c’est un francophone, plus précisément le Belge Stoffel Vandoorne, qui l’aborde en tête. Seul pilote de tout le plateau à avoir scoré des points lors des trois premiers E-Prix de la saison, le pilote Mercedes compte 38 unités. Acquises notamment grâce à deux podiums en Arabie-Saoudite et une sixième place au Chili.

Vandoorne tentera évidemment de poursuivre sur cette excellente dynamique à Mexico. Alors que fasse à lui, Alexander Sims veut sa revanche. Trop agressif à Antofagasta, le Britannique de BMW a en effet dû abandonner la course et de précieux points. Mais avec une voiture aussi au point que la sienne, nul doute que le vainqueur de la course 2 à Ad-Diriyah parviendra à se remettre en jambes.

Il en sera de même pour Sam Bird, gagnant de la première course en Arabie-Saoudite. S’il a un temps mené le championnat, l’expérimenté pilote anglais a souffert lors des deux épreuves suivants. Ne scorant que deux points, pour finalement pointer au 3e rang du championnat avec 26 unités. Une petite longueur de plus que Maximilian Günther, vainqueur au Chili le 18 janvier passé.

Autre francophone engagé, le Francilien Jean-Eric Vergne, double champion en titre, tentera enfin de lancer sa saison. Malheureux en Arabie-Saoudite, avec quatre points en deux courses, le pilote DS-Techeetah aurait pu s’imposer au Chili. Si seulement un petit contact n’avait pas entraîné l’émiettement de sa monoplace. Le forçant à abandonner, malgré un rythme indéniablement supérieur aux autres pilotes. JEV figure actuellement au 16e rang du championnat, mais rien n’est perdu.

Le circuit du Mexique légèrement modifié cette année

Tous les pilotes se retrouvent donc à Mexico, sur le circuit Hermanos Rodriguez. Le tracé utilisé par la Formule 1… ou presque. En effet, le tracé de l’E-Prix emprunte un chemin légèrement différent de celui de la catégorie reine du sport automobile. Dont le parcours est revu pour cette année.

Effectivement, une nouvelle portion apparaît après le virage 2. Alors que deux chicanes disparaissent. Donnant un circuit comptant désormais 15 virages. Soit un de moins qu’auparavant. Et qui laissera énormément plus place à la vitesse de pointe, avec une nouvelle longue ligne -presque- droite.

Programmes et horaires de l’E-Prix de Formule E de Mexico

Tous les pilotes s’y retrouveront en tout cas samedi 15 février. Décalage horaire oblige, essais libres, qualifications et course seront diffusés dans l’après-midi et la soirée en France. D’abord sur les réseaux sociaux de la Formule E, pour les essais libres. Avant d’enchaîner avec les qualifications et la course sur Canal+ et Eurosport. Voici le programme :

Samedi 15 février

Essais libres 1 : 14h25 – 15h25 (en direct sur YouTube Facebook le site web et l’appli Formule E)

Essais libres 2 : 16h55 – 17h40 (en direct sur YouTube Facebook le site web et l’appli Formule E)

Qualifications : 18h35 – 19h45 sur Eurosport 2

E-Prix : 23h – 00h sur Canal+ Sport et Eurosport 2

(Les programmations télévisées annoncées par la Formule E ou les différentes chaînes sont sujettes à des modifications indépendantes de notre volonté)