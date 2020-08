Formule e – qualif 1 : Da Costa en pole, Vergne P2, DS verrouille la 1e ligne !

Après une longue période d’inactivité, la Formule E a finalement repris ses droits, aujourd’hui, pour l’ ePrix de Berlin. Dans le cadre de la course 1, ce sont les DS Techeetah qui ont survolé les qualifications. Résultat, Antonio Felix Da Costa a décroché une pole « facile », près de 3 dixièmes devant son coéquipier, le tricolore Jean-Eric Vergne.

Da Costa en pole, Vergne en première ligne, l’équipe DS Techeetah peut être sereine, à l’aube de la première course du marathon de Formule E (voir les horaires des deux premières courses). Car le Portugais est en tête du classement des pilotes…Pour JEV, en revanche, il s’agira de remonter progressivement au classement des pilotes, au gré des six courses prévues ces dix prochains jours. Avec, pourquoi pas, la perspective d’un podium final ? Nous n’en sommes pas là…

