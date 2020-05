Formule E : Race At Home Challenge #2, le programme

Le deuxième round du Race At Home Challenge organisé par la Formule E et l’UNICEF se déroule ce 2 mai à 16h30. Max Günther (BMW) est l’homme à battre.

Le Race At Home Challenge, épreuve esport caritative organisée par la Formule E et l’UNICEF, se poursuit ce samedi 2 mai, à partir de 16h30. La course se déroule sur un tracé inédit et fictif nommé Electric Docks. Un circuit inspiré d’un chantier naval du New Jersey, choisi après un vote sur Twitter.

Comme les épreuves précédentes, l’épreuve se déroule par élimination. Après un tour de circuit, le dernier pilote au classement est éliminé. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que 12 voitures restent en piste, afin de lancer le dernier tour et décider de l’ordre d’arrivée. Les points sont ensuite donnés selon le barème de la Formule E. Comme en vrai, le meilleur tour et la pole position rapportent respectivement un et trois points.

Deux courses constituent toujours l’événement de demain. Une pour les pilotes réels de Formule E, l’autre pour des gamers et des invités par l’organisation. Du coté des pilotes, Max Günther (BMW i Andretti) mène le championnat. Vainqueur de l’épreuve de pré-saison à Monaco et de la première manche à Hong-Kong, il part en grand favori pour cette manche.

Les 23 autres pilotes tenteront toutefois de se mettre en travers de son chemin. 23 car Sam Bird rejoint enfin la grille. Le pilote anglais n’avait en effet pas le matériel et la connexion suffisante pour jouer. Remplacé par Nick Cassidy (2e à Hong-Kong), il peut enfin prendre sa place. Lui qui se sentait laissé de côté va avoir fort à faire, comme il le déclare :

» Nick Cassidy est passionné de Sim Racing depuis un certain temps et a incroyablement bien performé la semaine dernière. Je vis sur mon simulateur en essayant de le suivre. Je suis ravi de reprendre ma place dans la voiture numéro 2 et je vais essayer de rendre Nick fier. »

» Il y a 150m de câble enroulé autour de ma maison pour obtenir une meilleure connexion internet. Cela semble fonctionner. Je me suis un peu senti laissé de côté les semaines passées mais je suis heureux d’être enfin impliqué et j’ai hâte de courir ce week-end. Depuis que j’ai reçu mon siège, j’ai passé beaucoup de temps sur le simulateur pour améliorer mon temps au tour car j’étais loin du rythme. »

Du côté des gamers, seuls huit des 10 finalistes de la semaine dernière sont présents, puisque Joshua Rogers et Olli Pahkala ne peuvent participer. 10 autres qualifiés les rejoignent avec des invités. Citons entre autres Simona De Silvestro, Kelvin Van Der Linde ou encore Alex Lynn. Rappelons que le vainqueur du challenge Formule E remportera une expérience réelle, sur un circuit.

Les courses sont retransmises en direct à partir de 16h30, sous forme d’une émission d’environ 90 minutes. Les réseaux sociaux de la Formule E, le Player d’Eurosport ou encore les plateformes digitales de Canal+ (Facebook, Dailymotion et YouTube) permettent de suivre l’événement.

L’émission de cette semaine met en vedette l’ambassadeur de l’UNICEF et ancien skieur Albert Llovera. Il succède à Rita Ora, présente la semaine passée.

