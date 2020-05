Formule E : Retour virtuel à Monaco (programme et horaires)

La 3e étape du Race At Home Challenge de Formule E se déroule ce 9 mai à partir de 16h30. Les pilotes s’affronteront sur le tracé virtuel de Monaco.

Le Race At Home Challenge de la Formule E poursuit son chemin, toujours en collaboration avec l’UNICEF. La 3e manche se déroule ce samedi 9 mai à partir de 16h30, sur le circuit virtuel de Monaco. Un tracé emprunté lors de l’épreuve de test de ce championnat (le 18 avril dernier), sur lequel Max Günther avait -déjà- brillé.

Le pilote allemand de BMW s’annonce justement comme le grand favori de l’épreuve. A l’image de Charles Leclerc sur les Grands Prix virtuels, Günther domine ses camarades, avec, pour l’instant, deux victoires en autant de courses.

Du côté du classement Pilotes, il compte donc 50 unités, 20 de plus que Robin Frijns (Envision Virgin racing), son plus proche poursuivant. Une surprise pour ce dernier, qui s’attendait « à faire pire, en tout honnêteté », ce qu’il détaille :

Stoffel Vandoorne, justement, complète le top3. Du côté des frenchies, Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) pointe 12e avec deux unités au compteur.

Mais tout peut changer pour cette épreuve, sur un tracé de Monaco que les pilotes connaissent désormais (hormis Sam Bird, qui a raté les premières courses, faute de matériel). Pour cette épreuve, le système de « Race Royale » en vigueur ne change pas. A savoir qu’après un tour de course, le dernier pilote en piste est éliminé.

Ceci se poursuit jusqu’à ce qu’ils ne soient plus que 10 en piste, donnant alors le dernier tour de l’épreuve. Les pilotes encore en course marquent alors des points suivant leur position. Le barème est le même qu’en Formule E réelle.

Les gamers et influenceurs seront également encore de la partie avec leur propre course, suivant un format similaire. Comme depuis le début du championnat, des derniers se battent pour remporter une expérience réelle en Formule E.

Les deux courses seront diffusées sous la forme d’une émission de 90 minutes, le 9 mai à partir de 16h30. Le tout est à suivre sur les réseaux sociaux de la Formule E, le Player d’Eurosport ou les plateformes digitales de Canal+ (Dailymotion, YouTube et Facebook). A l’inverse des courses précédentes, l’organisation n’annonce pas d’intervention d’un ambassadeur de l’UNICEF.

Formula E and @UNICEF have partnered to support children and families around the world affected by coronavirus. Tune in to support and donate to the first major fundraising initiative, the Formula E #RaceatHome Challenge in support of @UNICEF >> https://t.co/9KqVKEr3qA pic.twitter.com/Pb9m7lhX83

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) May 7, 2020