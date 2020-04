Formule E : Top départ pour le challenge esport

Le Race At Home Challenge, compétition esport de la Formule E, débute ce 25 avril à 16h30. Une course à Hong-Kong est au programme.

La Formule E n’attend plus. Alors que le coronavirus force de nombreux championnats réels à se tourner vers l’esport, la compétition de monoplaces électriques lance enfin son épreuve virtuelle. Il s’agit du Race At Home Challenge, une compétition caritative en partenariat avec l’UNICEF. Le premier round se déroule aujourd’hui, à partir de 16h30, à Hong-Kong, sur la simulation rFactor2.

Cette épreuve se déroule en deux parties. Une première manche regroupe 23 des 24 pilotes du championnat de la Formule E, qui s’affrontent donc pour la victoire. Ces derniers laissent ensuite la place à 24 gamers et influenceurs, disputant leur propre course.

Chaque manche se déroule en format « Battle Royale ». A savoir que le dernier pilote à l’issue de chaque tour est éliminé. Cette élimination débute après une boucle de course, pour se terminer quand 10 monoplaces restent en piste. Le dernier tour est alors décrété et permet d’attribuer les points pour le classement général. Le barème est le même que dans une course de Formule E réelle et comprend les points pour la pole position et le meilleur tour.

Ce format suit celui de l’épreuve de pré-saison effectuée le week-end dernier, sur le tracé de Monaco. Une manche remportée par Maximilian Günther (pilote BMW i Andretti Motorsport). De nouveau sur la grille aujourd’hui, l’Allemand part donc favori. Il tient à rester compétitif, comme il le détaille :

« Cela va être amusant pour les fans de revoir du sport en direct. C’est formidable que cette course soit pour une bonne cause et c’est à nous d’assurer le spectacle pour les fans. Pour nous, c’est la meilleure manière de rester compétitif dans cette période incertaine. Le Race at Home Challenge nous permet de rester au plus haut niveau. »

Cette épreuve est la première des huit prévues pour ce championnat. La diffusion des courses débute à partir de 16h30, sous forme d’une émission d’environ 90 minutes. Elle est à suivre, en France, sur le Player d’Eurosport et les plate-formes digitales de Canal+ (Facebook, Dailymotion et YouTube). L’ambassadrice de l’UNICEF au Royaume-Uni, Rita Ora, interviendra lors de l’événement pour parler des projets qu’elle soutient. Rappelons également qu’une expérience en Formule E est à gagner, pour le meilleur gamer du championnat.

More Formula E drivers ⚡️

Damage turned way up 🤓

And the first points to be won 🏆

The ABB Formula E Race at Home Challenge in support of @UNICEF returns tomorrow! 🎮 #ABBFormulaE #RaceAtHome pic.twitter.com/90lJworKXG

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) April 24, 2020