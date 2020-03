Le coup d’envoi de la saison 2020 de F1 repoussé au mois de juin

Les techniciens chargés de mettre en place le tracé de Monaco vont pouvoir remballer leur matériel…Quelques heures à peine après la confirmation du Grand-Prix de Monaco de F1, les pouvoirs sportifs coupent court à toute polémique éventuelle. En effet, la FIA vient d’annoncer l’annulation de trois nouveaux Grand-Prix, repoussant ainsi l’échéance du coup d’envoi au mois de juin prochain. En attendant une nouvelle mise à jour…

La F1 devra reprogrammer ses dates

Les Pays-Bas, l’Espagne et Monaco n’auront donc pas droit à leurs Grand-Prix F1, eux non plus, après la publication d’un communiqué officiel des pouvoirs sportifs. Car, désormais c’est officiel, les trois épreuves européennes ont été déprogrammées. Voici le communiqué en question, publié il y a moins d’une heure.

« La Formule 1, la FIA et les trois promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des fans, ce qui reste notre principale préoccupation. »

Toutes les parties ont déclaré qu’elles étudieraient la viabilité de trouver des dates alternatives pour disputer les courses plus tard dans l’année. De plus, la Formule 1 et la FIA s’attendent à pouvoir commencer la saison 2020 «dès qu’il sera sécurisé de le faire après Mai » mais continuera de surveiller la situation. Par ailleurs, compte-tenu du changement de dates de la trêve estivale, ces courses pourraient être repositionnées dans le courant de l’été. A confirmer néanmoins…

