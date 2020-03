Romain Grosjean évoque les critiques, jamais proférées face à face

Romain Grosjean fait partie des sportifs français les plus critiqués et même, les plus moqués. Et le Français a de plus en plus de mal à supporter ce « Grosjean Bashing » d’autant que les critiques en question émanent souvent des réseaux sociaux sans que jamais personne ne vienne lui dire les choses en face. Une attitude pourtant connue, depuis la démocratisation du web et pas uniquement envers Romain…

Romain Grosjean préfère garder son charisme

Toujours est-il que le tricolore a longuement évoqué ce sujet, ainsi que son rapport avec la Formule 1, son avenir dans la discipline reine, au travers d’un entretien publié chez Autosport. Dans la rue, tu ne rencontreras jamais un gars qui te dira des choses. « Je préfère être aimé ou détesté que de ne pas avoir de charisme du tout. Il y a des gens qui me soutiennent, d’autres qui ne le font pas – je comprends cela. Parfois, nous pouvons discuter sur les médias sociaux. C’est à cela que servent les réseaux sociaux, pour demander des explications derrière une pensée: » Pourquoi dites-vous que Grosjean s’est écrasé partout l’an dernier? Obtenez-moi les statistiques et nous en reparlerons. »

« Il y a parfois une image dans laquelle quelqu’un est coincé. C’est la vie, ce n’est pas grave. Lorsque vous obtenez un bon résultat, les chiffres augmentent, les gens sont là et quand c’est un mauvais résultat, les gens sont durs. Parfois, ils ont la critique facile mais encore une fois, parmi ceux que je rencontre tous les jours, il n’y a jamais eu une personne de l’autre côté de la rue qui me l’a dit. »

« Pour le moment, je n’ai pas envie de quitter la Formule 1, même si c’est frustrant, même si c’est injuste, même si parfois vous rentrez chez vous en pensant que vous préférez être dans une autre catégorie pour pouvoir gagner des courses. Mais pour le moment, je suis encore trop amoureux de la Formule 1. J’adore ça, je veux aller aux courses. J’ai hâte de prendre l’avion pour l’Australie et de me rendre à Melbourne pour commencer la saison. Nous verrons comment ça se passe. Un jour, vous aimerez peut-être la mozzarella et deux ans plus tard, vous ne l’aimerez plus – ou vice versa« .

Pas de retraite en vue, donc, pour le moment, pour Romain Grosjean. Une chose est sûre, les critiques ont toujours été nombreuses et dures en France, qu’il s’agisse de médias ou de supporters. Un certain Jean Alesi peut, d’ailleurs, en témoigner. Chacun se souviendra des Guignols de l’Info, qui l’avaient alors pris pour cible. Et l’Avignonnais l’avait assez mal vécu. Oui mais, à l’époque, il n’y avait pas Internet, donc les critiques des supporters restaient anonymes. Ce qui fait une petite différence pour les sportifs visés…