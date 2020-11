Franco Morbidelli en WRC à Monza !

Alors qu’il devrait devenir vice-champion de MotoGP ce week-end, Franco Morbidelli va également faire ses débuts en WRC début décembre. En effet, le pilote Yamaha va disputer le Monza Rally au volant d’une Hyundai i20 R5 en WRC-3 donc.

WRC : Franco Morbidelli, premier pilote de MotoGP à s’engager à Monza !

Alors que tout le monde attend l’annonce de l’engagement de Valentino Rossi à Monza, c’est son futur coéquipier Franco Morbidelli qui dévoile qu’il participera à la dernière manche de la saison 2020 du WRC. A 25 ans, Morbidelli dévoile donc qu’il fera ses débuts en rallye lors du Monza Rally 2020 (3-5 décembre). L’italien pilotera une Hyundai i20 R5 du Hyundai Rally Team Italia. A noter que Franco Morbidelli a fait des essais cet été au volant de la Hyundai i20 WRC et sa version R5. Le tout, avec Dani Sordo comme instructeur !

Comme chaque année, le Monza Rally devrait faire le plein d’engagés et de guest stars. En tout cas, Franco Morbidelli se réjouit de cette opportunité : « Je suis excité par la chance de participer à une manche du Championnat du Monde des Rallyes. Ce sera une chance incroyable de faire partie des meilleurs pilotes du monde et de débuter dans un sport différent. Cela va être très amusant, même si je vais devoir apprendre rapidement beaucoup de détails et il ne sera pas facile de m’adapter à deux roues supplémentaires en si peu de temps. Ce sont des chances qui ne se produisent pas plusieurs fois au cours d’une vie. Je vais suivre un cours intensif avec Umberto Scandola (champion italien des rallyes en 2013) pour être aussi prêt que possible avant la première spéciale. »

On a déjà hâte de connaître les futurs engagés pour cet inédit ACI Monza Rally, dernière manche du WRC 2020.