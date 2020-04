G.P d’Australie de F1 : Giovinazzi et Johny Herbert avec Alfa Romeo (eSport)

La liste des prétendants à la victoire dans les Virtual Grand-Prix Series ne cesse de s’allonger ! Après la grogne des fans, déçus de ne voir que peu de pilotes officiels en Formule 1 s’engager dans la compétition eSport, des efforts ont été faits, semble-t-il. Ainsi, après Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell et plus récemment, Charles Leclerc et Alex Albon, un autre pilote en activité se joint à la compétition. Accompagné d’une ex-gloire de la discipline…

F1 eSport : Giovinazzi épaulé par Johnny Herbert

L’écurie Alfa Roméo Racing va donc jouer le jeu des Grand-Prix de Formule 1 virtuels. Ainsi, Antonio Giovinazzi vient d’être annoncé en tant que pilote titulaire, pour le Grand-Prix d’Australie à suivre dimanche à partir de 21H00. Ce qui porte à six le nombre de « vrais » pilotes engagés. D’autre part, l’équipe italo-suisse fera confiance à un ancien pilote de F1, vainqueur de trois courses (Italie et Angleterre 1995 avec Benetton et Nurburging 1999, avec Stewart-Ford), Johnny Herbert ! Honnêtement, personne ne s’attendait à un vétéran tel que lui.

En espérant que d’autres pilotes soient annoncés dans les heures à venir…