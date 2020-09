Gaming : Mario Kart Live, nouveaux visuels pour les courses de salon

Les amateurs de jeux de course ayant une affection toute particulière pour la marque Nintendo l’attendent avec grande impatience ! Et nous les comprenons, tant le soft en question promet d’emmener les joueurs dans une toute nouvelle direction vidéoludique, entre réel et virtuel. C’est de Mario Kart Live : Home Circuit dont il est question. Un titre exclusif à la console Nintendo Switch, qui sera disponible le mois prochain.

Mario Kart Live : Home Circuit, nous vous en avions déjà parlé, sur LMSA. Pour les retardataires, rapide rappel du concept, assez génial sur le papier. Avec ce jeu de course, Nintendo invite les joueurs à assembler leur propre circuit, dans leur salon (ou partout ailleurs), en choisissant le tracé librement. Puis, une fois, les portiques (compris dans le pack) mis en place et le Karting miniature placer sur la ligne de départ, la console entre en jeu !

You’ll see your home from an entirely new perspective while playing #MarioKart Live: Home Circuit! What do you think you’ll see while racing around your living room? pic.twitter.com/wPeNMJFa1y

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 22, 2020