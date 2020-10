Gaming : Need for Speed Hot Pursuit de retour, c’est officiel !

Jusqu’ici, nous avions eu droit à des rumeurs, suivies de fuites, avec quelques visuels (de jaquettes Nintendo Switch et Sony Playstation 4 notamment) à l’appui. Mais depuis quelques heures, c’est officiel. En effet, c’est à l’occasion d’un événement Live organisé le lundi 5 octobre 2020 que l’éditeur, Electronic Arts, a confirmé le retour de Need for Speed : Hot Pursuit.

Need for Speed Hot Pursuit, le come-back

Pour celles et ceux qui n’auraient pas connu le jeu vidéo de course Need for Speed : Hot Pursuit, petit rafraichissement de mémoire. Sorti en 2020 sur consoles Wii, PS3 et Xbox 360, le soft avait été développé à l’époque par Criterion Games. Et bien c’est par le biais d’une version revue et corrigée que ce titre, plutôt réussi, va revoir le jour, prochainement. En effet, la date de sortie officielle a été confirmée au 13 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le tout en cross-plateformes !

« Need for Speed : Hot Pursuit était en avance sur son temps en 2010, grâce à ses systèmes de comparaison automatique et de recommandation d’amis, qui étaient loin de constituer la norme à l’époque. Nous sommes ravis de faire revivre cet esprit de compétition intemporel sur de nouvelles plateformes et auprès de nouveaux joueurs, qui vont pouvoir se connecter, se comparer et rivaliser quelle que soit leur plateforme de jeu, et même en déplacement sur Nintendo Switch », explique Matt Webster, VP de Criterion Games. « Grâce à la fonctionnalité Autolog et à la présence de quelques-unes des plus belles supercars au monde, le jeu proposera une incroyable expérience de course compétitive sur les réseaux sociaux. »