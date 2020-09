Gasly « mérite sa place dans un top team » après sa victoire, selon Hamilton

Outre le bonheur de remporter son premier Grand-Prix en Formule 1 et de succéder à Olivier Panis, Pierre Gasly a reçu une vague de compliments de la part de nombreux grands pilotes, d’hier ou d’aujourd’hui. Parmi eux, Lewis Hamilton, qui est venu féliciter le tricolore après la course. Des mots forts, visiblement sincères, qui expriment bien ce qu’a vécu le pilote Alpha Tauri ces dernières années, notamment lors de sa rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso.

« Immenses félicitations à lui. Je pense que, je l’ai vu. J’ai pu passer un peu de temps avec Pierre, on joue en ligne de temps à autre. Mais juste de voir sa progression. Quand il était chez Red Bull, il a été jeté injustement, je pense, sans avoir le temps de se développer. Il est allé dans l’équipe B et là il bat l’équipe A. Ça me donne un grand sourire, je pense qu’il le mérite vraiment, il mérite vraiment une place dans un top team. Mais je pense qu’il s’agit aussi d’un super résultat pour cette équipe. C’est un top 3 jeune. Ça n’a pas été la meilleure des journées pour moi, mais je l’ai quand même appréciée. »

Effectivement, il s’agit aussi et surtout, pour Pierre Gasly, d’une grande victoire face à la galaxie Red Bull Racing qui, en le remplaçant par Alex Albon, n’a pas forcément prouvé grand chose. En revanche, avec cette victoire (qui s’ajoute au podium de l’an passé, au Brésil), l’intéressé démontre que son avenir doit passer par une écurie de pointe. Chez Red Bull, ou ailleurs…

P1!! My first victory in F1!!🏆

I’m lost for words, still struggling to realise, its just amazing!!

Everything was perfect, just missed the tifosis down under the podium. @alphatauri we have done it!! Thanks everyone for all the messages & support!! Today is a day I’ll remember. pic.twitter.com/3eILYSMsIu

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 6, 2020