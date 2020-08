Gear.Club U2 – Tracks Edition : le jeu Switch de sortie, les 24H du Mans en guest !

C’est aujourd’hui, jeudi 27 août 2020, que sort le jeu de course automobile Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition, sur console Nintendo Switch. Un titre compatible avec les deux volants officiels disponibles sur cette machine. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une vraie suite au second opus, cette version étendue apportera de nouveaux éléments et en particulier, la course des 24H du Mans !

Gear.Club Unlimited 2 joue la carte de l’endurance

Voilà de quoi préparer les 24H du Mans, sur Nintendo Switch. En effet, par le biais d’un accord de partenariat signé avec l’Automobile Club de l’Ouest, Microïds et EdenGames ont obtenu le droit d’exploiter la célèbre course d’endurance, qui aura lieu le 20 septembre prochain. Bien sûr, cela s’accompagne aussi de nouvelles livrées et de véhicules supplémentaires, orientés compétition. Voici le détail de ce contenu (et le trailer de lancement du soft), en attendant nos premières vidéos de gameplay et impressions.

Contenu exclusif disponible dans Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition :

Le contenu de Gear.Club Unlimited 2 et ses DLCs (Packs Arrows, Checker, Hazard and Wings)

Les DLCs Gear.Club Classics et Ace of the Road

Une nouvelle campagne

5 nouveaux circuits, dont celui des 24 Heures du Mans

5 nouvelles voitures inédites taillées pour le motorsport et 13 véhicules préparés pour la campagne « Endurance Championship »

Un mode compétitif dans lequel les joueurs doivent battre le temps des autres joueurs pour tenter d’entrer dans le classement ! – à noter que chaque combinaison de catégorie de voiture et de circuit a son propre classement mondial.

