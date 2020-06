GearClub U2 : les 24H du Mans aussi sur console Switch

C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de course ne disposant que d’une console Nintendo Switch. Ou pour celles et ceux affectionnant le racing virtuel pendant leurs voyages…En effet, l’éditeur Microïds vient d’annoncer qu’une version améliorée de son GearClub Unlimited 2 allait voir le jour. Et parmi les nouveautés apportées figure le mythique circuit des 24H du Mans…

Les 24H du Mans en GT40 dans GearClub U2 !

Ils sont cinq nouveaux circuits mais aussi, cinq nouvelles voitures, à rejoindre la partie, dans GearClub Unlimited 2 sur Switch. En effet, Microïds proposera aux joueurs (en version physique et numérique), le 27 août prochain, une Tracks Edition qui leur permettra de ressentir d’avantage la ferveur de la course automobile. Avec une orientation claire vers la catégorie Endurance.

Par exemple, il sera désormais possible de gérer les arrêts aux stands, l’usure des pneumatiques et du carburant, la stratégie de course des adversaires et d’autres choses non-révélées à ce jour. De plus, cinq circuits inédits seront ajoutés. Par ailleurs, la Ford GT 40 MK1 sera de la partie, ainsi que les; Nissan GT-R LM Nismo, Porsche 919 Hybrid, Mercedes AMG GT3 et Bentley Continental GT3-R. Enfin, des livrées « motorsport » seront intégrées pour 13 véhicules déjà disponibles dans le soft.

Voici le détail des nouveautés annoncées dans cette version améliorée :