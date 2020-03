Gianni Morbidelli, ex-pilote de F1, se lance en EuroNASCAR

En place depuis plusieurs années maintenant, la série EuroNASCAR attire régulièrement des pilotes de renom. Cette-fois, c’est l’ex-pilote de Formule 1, Gianni Morbidelli, qui est annoncé. L’Italien, auteur d’un podium en F1 avec Arrows-Hart en 1994, à Adélaïde, ce dernier officiera pour le compte de l’écurie CAAL Racing, avec le no de course 88.

EuroNASCAR : Morbidelli déjà fan

“J’ai hâte de faire mes débuts en NASCAR Whelen Euro Series avec CAAL Racing et la famille Canneori et de profiter de cette saison. Nous avons toujours été opposés, mais j’ai toujours respecté Corrado et Luca Canneori et leur équipe. Nous partageons la même passion ; ce sont des gens authentiques et je suis heureux d’avoir enfin trouvé un moyen de courir ensemble, notamment grâce aux efforts de nos amis communs (le pilote de voiture de tourisme) Gabriele Marotta et (l’ingénieur de piste de CAAL Racing) Carmelo Scoglio”, a déclaré Morbidelli. “L’EuroNASCAR a un grand attrait pour le public et exalte le côté humain pour les pilotes, mais aussi pour les fans, qui peuvent vivre les événements en étant très proches des protagonistes et passer un moment unique. C’est quelque chose qui manque trop souvent dans notre sport et c’est merveilleux de pouvoir le retrouver.”

Le championnat débitera le 26 avril prochain, à Valence.