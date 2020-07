GP d’Andalousie : Le programme et les horaires en Moto3, Moto2 et MotoE

Moto3, Moto2 et MotoE disputent le GP d’Andalousie ce week-end, sur le circuit de Jerez. Voici le programme et les horaires des sessions.

Tout comme les MotoGP, les Moto2, Moto3 et MotoE retrouvent la piste de Jerez du 24 au 26 juillet pour le Grand Prix d’Andalousie (24-26 juillet). Voici le programmes, les horaires et un point sur les différents championnats.

Premièrement, Tetsuta Nagashima mène le championnat Moto2 après sa deuxième place le week-end passé. Parti huitième, le pilote KTM Ajo est remonté en course. Il termine juste derrière Luca Marini. Quatrième sur la grille, l’Italien a surclassé ses adversaires. Jorge Martin complétait le podium.

Ce dernier a par ailleurs réalisé un bon week-end, avec sa première pole position le samedi. Jorge Navarro, également dans le coup en qualifications, aurait pu faire une bonne course. Il a malheureusement chuté dans le premier tour. Il en va de même pour Tom Luthi, qui a aussi terminé au sol. Le Suisse auteur du meilleur temps lors du test d’avant Grand Prix, a eu du mal à exprimer son plein potentiel.

Après les manches du Qatar et d’Espagne, Nagashima possède 45 points. C’est déjà 17 de plus que Lorenzo Baldassarri, surprenant deuxième du classement. Luca Marini pointe à la troisième place avec ses 25 points.

La Moto3 est aussi dominée par un pilote, à savoir Albert Arenas. Comme au Qatar en mars, l’Espagnol a fait montre d’une grande intelligence de course. Dans le groupe de tête mais loin des bagarres, le pilote KTM a pris la tête dans l’ultime virage.

Derrière lui, Aï Ogura occupe la deuxième place au classement. Troisième au Qatar puis deuxième à Jerez, le Japonais semble désormais régulier dans le groupe de tête. Il devance John McPhee, avec qui l’écart est aussi creusé. L’Ecossais est en effet tombé au Grand Prix d’Espagne dans le dernier virage. Dommage, il pouvait viser le top5.

Du côté du MotoE, Eric Granado a totalement tué le suspens. Le Brésilien a d’abord signé la pole position le samedi. Lors de la course, il a ensuite trouvé la clé pour aller encore plus vite. Et de loin, puisqu’il a amélioré sa marque d’environ une seconde !

Granado s’est donc imposé avec trois secondes d’avance (un gouffre, en six tours). Il mène désormais le championnat, devant Matteo Ferrari et Dominique Aegerter. Seul Français engagé, Mike Di Meglio termine dans le top10, 10e.

Voici en tout cas le programme et les horaires des différentes catégories. Détenteur des droits télévisuels en France, Canal+ diffusera l’entièreté des séances. Notez toutefois que les programmations télévisées peuvent être sujettes à des modifications indépendantes de notre volonté. Nous ne manquerons pas de vous en informer si tel est le cas.

Vendredi 24 juillet

Samedi 25 juillet

Dimanche 26 juillet

Agradecendo a Deus pela vitória e por conseguir empinar(mesmo que por pouco tempo) uma moto de 260kg 😅😂🤪

.

.

Thanking God for the win and for being able to do a wheelie on a 260kg bike 😅😂 #wheeliewednesday @MotoGP pic.twitter.com/rj1a3F3ZKD

— Eric Granado (@ericgranado) July 22, 2020