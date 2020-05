A course spéciale et à situation spéciale…dispositif spécial ! A l’occasion du Grand-Prix de Monaco virtuel qui se déroulera ce week-end -en remplacement de l’épreuve normale-, Canal + va mettre le paquet ! Ainsi, pour la première fois de la saison, la chaîne avec abonnement va diffuser en direct la course et les qualifications.

Monaco : la Formule 1 revient sur Canal !!

Franck Montagny et Julien Fébreau vont reprendre du service, ce dimanche 24 mai 2020. En effet, Canal + va proposer à ses abonnés un LIVE des qualifications et du Grand-Prix de Monaco de Formule 1 virtuel. Outre la catégorie reine, la compétition eSport dédiée au championnat de F2 sera également proposée, un peu plus tôt dans la journée. Reste maintenant à patienter jusqu’à la diffusion de la liste officielle des pilotes. Sachant que Renault F1 a déjà annoncé la présence d’Esteban Ocon.

Voici le programme de ce week-end de Formule 1 virtuelle :

16h50 – GP virtuel Monaco, plateau F2 (Canal+ Sport)

18h25 – Sport Reporter « Monaco, entre les murs » (Canal+)

18h50 – GP virtuel Monaco, plateau F1 (Canal+ Sport)