Grâce à Fabio Quartararo, la MotoGP bat ses records d’audience en France

Il fallait s’y attendre…Suite aux résultats tonitruants de Fabio Quartararo, les téléspectateurs n’avaient jamais été aussi nombreux, en France, à regarder la catégorie reine de la deux roues à la télévision. Ainsi, Canal+ a dévoilé ses chiffres, liés au Grand-Prix d’Espagne 2020, diffusé sur son antenne. En attendant les scores de dimanche dernier (Andalousie), qui pourraient être encore meilleurs.

MotoGP : Quartararo, une aubaine pour Canal

En dépit d’une période estivale pas forcément propice aux records d’audience pour une catégorie comme la MotoGP, vous avez été plus nombreux que jamais à suivre les exploits de Fabio Quartararo à la télévision, à l’occasion de première course de la saison. Effectivement, 814 000 téléspectateurs s’étaient donné rendez-vous le 19 juillet dernier, sur les antennes du Groupe Canal+. Avec un pic de 914 000 téléspectateurs. Ce malgré le fait que la chaîne en question soit payante. Ce qui nous laisse imaginer ce qu’auraient pu donner ces chiffres sur une antenne gratuite…

Carton plein pour le week-end RESTART sur @canalplus

🎖️Record historique d’audience du #MotoGP

👉814 000 tlsp (France entière) et 25,9% de PdA auprès des abonnés

📈Pic à 974 000 tlsp@fabioQ20 1er français depuis 21 ans à remporter un GP en catégorie reine pic.twitter.com/74oQkxXRkV — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) July 20, 2020

Johann Zarco et le déconfinement ont (sans doute) participé aussi

Outre le succès de Fabio Quartararao, il faut aussi associer à cet engouement deux éléments supplémentaires. A savoir, le fait qu’un second Français, Johann Zarco, soit sur la grille. Pilote ayant, lui aussi, obtenu des résultats exceptionnels en 2017 et 2018. Par ailleurs, la période post-confinement a certainement servi les sports mécaniques en général. Un effet de manque a donc, probablement, joué un rôle. Evidemment, pour la chaîne Canal+, la présence du pilote Yamaha Petronas au sommet de sa discipline devrait générer des résultats exceptionnels. Une belle faire, en comme, pour C+. Alors, merci qui ? Merci Quarta !