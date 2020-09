GRAINE DE CHAMPION : la bande dessinée dédiée à Valentino Rossi !

C’est probablement le signe que l’intéressé est définitivement entré dans la légende ? Car, disposer d’une bande dessinée à son effigie, alors que l’on est encore en activité, ce n’est pas donné à tout le monde ! Valentino Rossi, pilote Yamaha officiel en MotoGP va donc être mis en avant dans une nouvelle BD intitulée « Graine de Champion ».

C’est une forme de consécration…La carrière de la « légende » Valentino Rossi va faire l’objet d’une adaptation en bande dessinée chez Garbo Studio / Garbo Comics. Ainsi, dans la foulée de l’album basé sur le film culte « Le Mans » avec Steve McQueen (une autre légende, disparue trop tôt, malheureusement), le Doctor sera mis en scène dans « Graine de Champion ». Un ouvrage d’ores et déjà disponible, que vous pouvez vous procurer en passant par le site officiel des éditions concernées, juste ici. Son prix est de 14,99 euros.

Communiqué

Entièrement dessiné par Sandro Garbo, GRAINE DE CHAMPION retrace certaines des plus belles victoires de sa longue carrière et on y retrouve bien sûr ses ennemis de toujours. Et vous pouvez me croire, sur le circuit comme à la ville, ça castagne fort!