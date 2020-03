Grand-Prix d’Australie 2020, Pirelli conservateur

Formule 1, Melbourne – Nous y sommes presque ! Le Grand-Prix d’Australie 2020 de F1 va reprendre ses droits d’ici quelques heure à peine. Une épreuve qui marquera, surtout, le coup d’envoi d’une nouvelle saison qui s’annonce tortueuse, pour cause de COVID-19. Mais à Melbourne, le sport va -lui aussi- reprendre ses droits. Dès lors, intéressons-nous au choix de pneumatiques du manufacturier Pirelli.

Cette année, comme le confirme Pirelli, il n’y aura pas de révolution à la gomme. Car les pneumatiques seront strictement les mêmes que ceux exploités lors de la précédente saison. Et histoire de bien adhérer à la routine, le manufacturier unique de la F1 a décidé d’opter pour les mêmes pneumatiques que l’an passé. Comprenez par là que les mélanges choisis en 2020 seront identiques que ceux utilisés en 2019. Reste à définir si les monoplaces de cetet année réagiront de la même manière que celles de la précédente campagne.

« En ce qui concerne les pneus, les pilotes devraient être bien préparés pour Melbourne, car ils ont exactement la même sélection que l’année dernière, donc il devrait y avoir beaucoup de données pertinentes. Peut-être que le seul point d’interrogation concerne la performance de ces pneus sur les voitures 2020, qui se sont déjà révélées beaucoup plus rapides que leurs prédécesseurs, mais de nombreuses informations à ce sujet ont été recueillies lors des tests de pré-saison à Barcelone le mois dernier. Dans un passé récent, l’Australie a été une course à guichet unique pour la plupart des pilotes et il n’y a aucune raison de penser que cela sera différent cette année avec ce qui marque le début de la fin d’une ère: la dernière saison des pneus 13 pouces en Formule 1« . Mario Isola

