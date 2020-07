Grand-Prix de Styrie : le poleman déjà connu ? C’est possible…

En raison des orages violents et des pluies intenses annoncés pour demain, samedi 11 juillet 2020, les qualifications du Grand-Prix de Styrie de Formule 1 pourraient être reportées à dimanche matin voire, purement et simplement annulées. Aussi, la Direction de course pourrait décider de conserver les résultats des essais libres 2, en vue de constituer la grille de départ.

F1 : Verstappen poleman provisoire en Styrie ?

La pole position s’est-elle jouée à l’issue des essais libres 2, cet après-midi sur le Red Bull Ring. Visiblement, cette possibilité est crédible. C’est d’ailleurs pour cette raison que pilotes et écuries se sont employés à réussir de bons chronos, tout à l’heure, à Spielberg. Néanmoins, si la journée de demain venait à être annulée en raison des intempéries, la logique voudrait que les qualifications aient lieu dimanche matin.

D’autant que, pour l’heure, aucun risque de pluie n’a été identifié pour le jour du Grand-Prix. Quoiqu’il en soit, si ces EL2 était retenus, ce serait Max Verstappen qui s’élancerait depuis la pole, devant Bottas, Perez, Stroll, Sainz et Hamilton. A suivre…