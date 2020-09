Grand-Prix de Toscane : la pluie annoncée lundi se dissipe…

Ce n’est sans doute pas une bonne nouvelle pour les équipes autres que Mercedes voire, Red Bull Racing. En effet, alors que de la pluie était annoncée sur l’ensemble du week-end du Grand-Prix de Toscane de Formule 1, il n’en est finalement plus rien…Effectivement, pour l’heure, c’est le soleil qui est prévu, du vendredi au dimanche soir compris.

Grand-Prix de Toscane de Formule 1 : beau et chaud

Les prévisions météorologiques, c’est comme les pilotes chez Renault en Formule 1, cela change vite et souvent ! Aussi, à quelques heures des essais libres 1 du Grand-Prix de Toscane, les précipitations prédites plus tôt dans la semaine ont totalement disparu…En clair, à cette heure, nous nous dirigeons vers trois séances libres, une qualification et une course sur piste totalement sèche. Le tout sous un soleil occasionnant des températures qui pourront grimper jusqu’à 31 degrés.

Chose qui pourrait avantager Red Bull Racing tout en désavantageant Mercedes, si l’on se fie à ce qui s’était produit en Grande Bretagne, pour le Grand-Prix anniversaire, cet été. Néanmoins, avec un tracé et un tarmac très différents de ceux de Silverstone, difficile de prédire quoique ce soit, à ce stade. Rendez-vous vendredi, donc, pour une première notion de ce que sera la hiérarchie.