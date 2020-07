Grand-Prix F1 de Styrie, pluie prévue pour les qualifications

Présente en faible quantité (la journée du vendredi) lors du dernier Grand-Prix d’Autriche de Formule 1, la pluie va-t-elle finalement jouer un rôle sur le tracé du Red Bull Ring ? Car ce week-end, les pilotes et équipes retournent au combat sur le même tracé, à l’occasion du Grand-Prix de Styrie, cette-fois. Et visiblement, la pluie serait attendue pile au moment des qualifications.

Formule 1 en Styrie : des qualifs plus disputées que prévu ?

De le pluie pendant les qualifications, voilà le programme proposé par la météo, dans la région de Spielberg samedi prochain. Effectivement, c’est précisément à 15H00 samedi 11 juillet prochain que le dernier bulletin annonce la plus importante quantité de précipitations à savoir, 8mm de pluie. Par ailleurs, des gouttes sont attendues avant la séance, à partir de 9H00 puis jusqu’à 21H00 environ. Ce qui devrait laisser la piste humide pour le lendemain et les courses annexes.

Mais en l’absence de nouvelles précipitations le dimanche, la piste devrait donc être sèche pour le départ de la course. Toutefois, dans une région montagneuse comme la Styrie, un report des nuages gorgés d’eau de samedi à dimanche reste à envisager. De même qu’un passage plus précoce (vendredi par exemple) des gouttes annoncées. Alors, surveillons tout cela. Tout en espérant que ces qualifications soient, effectivement, perturbées de la sorte. Ce qui permettrait de rêver d’une bataille pour la pole position plus large. Car les Mercedes sont archi-favorites dans cet exercice, après la démonstration faite samedi dernier.

source