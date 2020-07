Grille de départ du 1er Grand-Prix de Styrie de Formule 1 de l’histoire

Alors qu’il paraissait bien mal engagé pour réussir son week-end, sur le Red Bull Ring, Lewis Hamilton est finalement revenu de nulle part pour décrocher une pole position très impressionnante. Comme souvent, la pluie a été salvatrice pour le pilote britannique, qui n’a laissé aucune chance à ses adversaires. De quoi se positionner plus sereinement sur la grille de départ du 1er (et dernier ?) Grand-Prix de Styrie de Formule 1 de l’histoire.

Formule 1 : le bon coup de Lewis…ou de Max ?

Vendredi soir, après les deux premières séances d’essais libres, peu de monde aurait parié sur une pole position de Lewis Hamilton, en Styrie. Pourtant, grâce à la pluie, le pilote Mercedes a finalement retrouvé de sa superbe, sur un circuit qui lui a rarement souri par le passé. Attention toutefois car demain, sur le sec, l’intéressé pourrait retrouver une monoplace inconfortable à piloter, comme elle semblait l’être jusqu’ici.

Par contre, Max Verstappen, deuxième sur cette grille, pourrait réussir un joli coup, sur le Red Bull Ring. Car Carlos Sainz troisième, a repoussé celui qui était sans doute le plus à l’aise en Autriche jusque-là, Valtteri Bottas, quatrième du classement. Pour ce qui concerne les Ferrari, avec Vettel 10ème et Leclerc 11ème, les choses s’annoncent compliquées. A moins qu’une course aussi débridée que celle du week-end dernier ne se présente. Sachant que la fiabilité demeure fragile pour nombre d’écuries.

Mais pour en revenir à cette grille de départ, évoquons le cas de Lando Norris, seul pilote pénalisé à ce stade du week-end. Classé sixième à l’issue des qualifications, l’Anglais rétrogradera de 3 places. En effet, pour mémoire, le pilote Mclaren avait été puni par les commissaires pour avoir dépassé sous drapeau jaune durant les essais libres. Il s’élancera, en conséquence, du 9ème rang. Place à l’intégralité de cette grille, sous réserve de nouvelles modifications.