Grille de départ du Grand-Prix de Formule 1 d’Autriche 2020

Cette première grille de départ de la saison, en Formule 1, ne devrait pas beaucoup bouger, après les qualifications du Grand-Prix d’Autriche 2020. Chose assez habituelle, en début de campagne. Néanmoins, cette dernière reste provisoire, des changements étant toujours possibles quelques heures avant la course.

En principe, la grille de départ de la première course de Spielberg (une seconde ayant lieu le week-end prochain) devrait rester en tout point identique au résultat obtenu après la séance qualificative. A savoir, deux Mercedes en pole position devant Max Verstappen, Lando Norris, Alex Albon et Sergio Perez. D’autant qu’à ce stade de la saison, il n’y a aucun intérêt à prendre volontairement une pénalité pour disposer d’une boite ou d’un moteur neuf. Car ces éléments viennent tout juste de débuter leur vie.

Cependant, des pénalités éventuelles (Lewis Hamilton n’es, d’ailleurs, pas passé loin…) sont toujours possibles, de même que des défaillances mécaniques. A titre d’exemple, l’incursion de la Mercedes no77 de Valtteri Bottas aurait très bien pu entraîner un souci quelconque, du fait de la projection de graviers. Car le Finlandais est sorti très fort, pendant les qualifications. Voici donc la grille de départ, sous réserve d’une modification éventuelle d’ici le coup d’envoi, programmé pour 15H10 demain, dimanche 5 juillet 2020

Grand-Prix d’Autriche 2020 : la grille

QUALIFYING REPORT: Bottas takes pole in Spielberg ahead of Hamilton, Verstappen and Norris#AustrianGP 🇦🇹 #F1

