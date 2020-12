Grosjean et la Formule 1, c’est fini ! Romain forfait à Abu Dhabi

La nouvelle vient de tomber ! Et c’est Romain Grosjean qui vient de l’annoncer, en personne. Le pilote tricolore ne pilotera plus cette saison. Et probablement plus du tout, en Grand-Prix tout du moins. En effet, l’intéressé ne sera pas présent à l’occasion de l’ultime Grand-Prix de la saison, à Abu Dhabi. Le nom se son remplaçant est d’ores et déjà connu.

Romain Grosjean tire sa révérence

Terrible fin de carrière pour Romain Grosjean, qui se sera achevée sur son violent crash suivi d’un incendie, dont il était sorti rescapé, presque miraculeusement, voilà sept jours. Aussi, à moins qu’une opportunité ne se présente l’an prochain (pas exemple en cas de COVID-19, comme il l’évoquait récemment), le Français ne pilotera probablement plus jamais en Formule 1.

« C’est avec une grande tristesse que je ne pourrai pas disputer ma dernière course à Abu Dhabi, et accompagner l’équipe. Nous avons essayé de faire le maximum possible avec le médecin, pour être apte et que mes mains soient guéries, mais le risque de rouler est trop gros pour ma convalescence et ma santé. Donc la décision a été prise de ne pas faire la course. C’est l’une des décisions les plus dures de ma vie, mais c’est évidemment l’une des plus réfléchies. L’équipe va me manquer mais je vais la soutenir, comme toujours. »

Néanmoins, il devrait reprendre le volant en janvier prochain, à l’occasion d’un test, avec Mercedes (comme confirmé par Toto Wolff) où une autre équipe. Concernant son baquet, c’est à nouveau Pietro Fittipaldi qui l’occupera lors de la course d’Abu Dhabi, le week-end prochain.