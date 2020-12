Grosjean va contacter toutes les équipes pour un test en janvier, en cas de forfait

C’est le tricolore qui l’a révélé lui-même, dans le paddock d’Abu Dhabi. Si Romain Grosjean ne peut pas reprendre le volant de sa Haas le week-end prochain, alors il tentera le tout pour le tout, en visant un test au mois de janvier prochain. En effet, le tricolore a récemment déclaré qu’il prendrait contact avec toutes les équipes, histoire d’obtenir une dernière occasion de rouler dans une Formule 1, l’intéressé n’ayant pas de volant pour la saison prochaine.

Grosjean n’a pas abandonné l’idée de courir en Grand-Prix

Toutefois, le Français garde espoir de trouver un baquet l’année prochaine, à la faveur d’éventuels nouveaux cas de COVID-19. Et il est clair qu’en restant sur le bord de la piste l’année prochaine, il pourrait profiter d’opportunités. Bien que d’autres pilotes sur la touche tels Sergio Perez et Nico Hülkenberg (au moins un de ces deux-là, si ce n’est les deux, n’aura pas de baquet en 2021) lui seraient probablement préférés. D’autant que Daniil Kvyat et Kevin Magnussen seront eux aussi disponibles. Deux profils intéressants également.

« Je ne prendrai pas le risque de perdre la mobilité de mon index gauche et de mon pouce gauche pour le reste de ma vie, juste pour aller à Abu Dhabi. L’histoire serait belle de pouvoir aller à Abu Dhabi. Si je ne le fais pas, j’appellerai chaque équipe de F1 pour voir si quelqu’un serait prêt à me proposer un test privé en janvier, pour remonter dans la voiture et avoir 10-15 tours pour moi. J’aurai une Super Licence en 2021, et nous avons vu que personne n’était immunisé face au COVID. On verra. »