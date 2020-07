GT Sport jouit d’un partenariat entre Polyphony et Getty Images

C’est LE phénomène de ces dernières années, l’ eSport. Et dans le cas qui nous concerne il s’agit de compétitions de simracing. Aussi, l’un des Rois en la matière, GT Sport (Gran Turismo) s’attache les services d’une agence mondialement connue et réputée, Getty Images. Désormais, Clive Rose sera donc en charge de capturer les plus beaux clichés lors des tournois officiels.

Polyphony Digital pousse encore GT Sport

Polyphony Digital et Getty Images annoncent donc leur partenariat, qui portera sur la couverture photographique du jeu vidéo GT Sport, lors des compétitions eSport. Tant s’agissant des véhicules que des athlètes. Un championnat du monde virtuel que nous suivons tout particulièrement, sur LMSA, comme vous l’avez sans doute déjà constaté par le passé.

« Ce partenariat avec Polyphony Digital marque la prochaine phase de la photographie sportive et la véritable croissance qui se produit dans le domaine des sports en ligne », a déclaré Ken Mainardis, vice-président et responsable du contenu chez Getty Images. « Getty Images est depuis longtemps à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine de la photographie sportive et, en créant des images de jeu avec des photographes experts en sport automobile, Getty Images reste à l’avant-garde pour fournir un contenu eSports de qualité à ses clients du monde entier ».

En tant qu’agence de photographie exclusive de Gran Turismo®, Getty Images distribuera des images fixes novatrices. Les sponsors et les fournisseurs d’esports bénéficieront des droits convenus et de l’accès au contenu de Gran Turismo® tout en garantissant aux médias un accès continu à la couverture éditoriale via Getty Images.

Images : @Clive Rose