GTA online : braquage du Diamond Casino

Le 12 décembre est sorti sur GTA online le braquage du Diamond Casino proposant des missions uniques. Depuis le 12 décembre vous pouvez rejoindre, avec l’arrivée du Braquage du Diamond Casino, Lester pour réaliser un nouveau coup sur le mode online de GTA5.

Votre mission sera d’infiltrer le Casino Los Santons qui vient d’ouvrir ses portes et faire payer la famille qui le gère au profit d’une famille chinoise rivale. On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour réussir le braquage.

Préparation du braquage

Pour commencer à préparer les missions de relatives au braquage du casino il vous faut acquérir votre salle d’arcade. Les joueurs de Twitch Prime se la voient offerte. Cette salle vous est indispensable pour pouvoir stocker le matériel nécessaire ainsi que les voitures dont vous aurez besoin pour prendre la fuite.

Vous aurez aussi accès à trois tableaux de planification ainsi que l’opportunité de vous entraîner à forcer des chambres-fortes ou pirater des systèmes d’accès. A l’instar des autres braquages vous devrez réaliser différentes missions de préparations comme repérer les points d’accès, faire sauter des véhicules remplis de matériel. Contrairement à Casino777 en ligne, le Diamond Casino possède un système de sécurité qui peut être piraté. Le but principal de votre mission sera donc de trouver comment le faire en soudoyant par exemple un ex-employé de l’établissement.

Les missions vous permettront aussi d’établir les différentes options de fuite, notamment en sélectionnant les différentes routes possibles. Pour former votre équipe vous pouvez vous appuyer sur le réseau de Lester. Sachant que plus vous payez, plus vous aurez des personnes spécialisées dans leur domaine.

A noter aussi que le jeu propose trois approches distinctes pour procéder au braquage du Diamond Casino. La première furtive, vous permettra d’entrer et ressortir de l’établissement sans déranger la vie quotidienne de celui-ci. La deuxième, la rusée, vous proposera de vous déguiser en agents d’entretien ou autres contractants pour entrer dans le casino sans éveiller les soupçons. La dernière, basée sur la force, risque de provoquer une forte résistance.

Scénarios différents

En plus de sa charte graphique époustouflante, la nouveauté du jeu c’est de proposer plusieurs scénarios pour ce braquage. Tant qu’il vous reste des vies au compteur, peu importe l’approche utilisée, vous pourrez continuer la mission même si ça tourne mal. Comme pour la conduite d’une Formule 1 il faut garder la tête froide et être prêt à faire face aux imprévus.