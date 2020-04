Guenther et BMW remportent le 1er ePrix de Formule E virtuel

Outre la Formule 1 virtuelle, il y avait aussi de la Formule E, le week-end dernier, sur la planète eSport. Et c’est BMW qui a remporté la première manche, grâce à Maximilian Guenther. Stoffel Vandoorne, déjà classé 5ème du GP de Chine de F1 virtuel, prend la seconde place de cette manche 100% électrique et digitale.

BMW, Mercedes, il fallait un troisième constructeur allemand pour compléter le podium. Porsche, en l’occurrence, qui signe son premier podium par le biais d’André Lotterer. L’Allemand aura gagné sa place, notamment, au prix d’un dépassement musclé sur Jean-Eric Vergne (DS), qui ne termine que 8ème de la course. Au pied du podium, Nick Cassidy (Envision) devance Nico Müller, Oliver Rowland (Nissan) et Mitch Evans (Jaguar). Mardenborough et Urvey complètent le top dix dans cet ordre.

A noter que Stoffel Vandoorne s’offre le point du meilleur tour en course également. Place au classement des dix premiers.

🥇 @maxg_official

🥈 @svandoorne

🥉 @Andre_Lotterer

+ the top 10 from the test round of the ABB Formula E Race At Home Challenge In Support Of @UNICEF https://t.co/9KqVKEr3qA pic.twitter.com/440CprYxgz

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) April 18, 2020