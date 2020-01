Haas donne rendez-vous pour présenter sa voiture

Haas dévoilera sa monoplace 2020 le 19 février à Barcelone. Le jour du lancement des essais hivernaux, juste avant Alfa Romeo.

15, en minutes, c’est le temps qui séparera le levé de voile sur les monoplaces de Haas et Alfa Romeo. A l’avantage de l’écurie étasunienne qui, le matin du 19 février, livrera donc sa monoplace aux fans à huit heures pétantes.

En confirmant cela, Haas rejoint en outre la liste des équipes ayant annoncé leur date de présentation. Ces dernières étant désormais au nombre de neuf. Puisque seules Red Bull et Williams manquent encore à l’appel sur ce plan.

L’équipe de Kannapolis a également validé ses crash-tests récemment. Tout en teasant aussi un retour probable à ses anciennes couleurs, gris et rouge. Il n’y a désormais plus qu’à démarrer la voiture et espérer que tout se mette en place avec succès du côté de la piste. A l’inverse de 2019.

L’année 2019 définitivement derrière Haas?

Car rappelons que la saison passée a été cauchemardesque pour Haas F1 Team. L’écurie étasunienne a terminé avant-dernière du classement Constructeurs, avec seulement 28 points. Ne devançant ainsi que Williams, étant presque à son niveau en fin de saison.

Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont pris les 16e et 18e places au championnat du monde Pilotes. Avec respectivement 20 et 8 points. La voiture souffrant énormément dans son développement au cours de la saison, ceci malgré une bonne entame de championnat. Rendant ainsi de plus en plus difficile la bagarre ne serait-ce que dans le peloton.

Un problème récurrent chez Haas, dont les monoplaces sont véloces en début de saison. Avant de s’écrouler lentement mais sûrement dans la hiérarchie. D’autant plus que les deux pilotes se sont livrés une guerre sans merci, qui a laissé des traces du côté de Kannapolis.

Gageons donc que 2020 sera un meilleur crû pour la cinquième saison de l’équipe étasunienne. Retrouvez en attendant toutes les dates de présentation déjà annoncées ici.