Haas F1 devrait rester en Formule 1, mais la course doit reprendre

Si elle n’a que rarement été nommée dans la liste des écuries en difficulté, Haas F1 fait partie de ces formations qui ont grand besoin de reprendre la compétition. Sous peine d’importantes difficultés financières à venir. Néanmoins, Günther Steiner vient de rassurer pas mal de monde en déclarant que l’équipe qu’il dirigeait était partie pour rester en Formule 1 sur la durée.

Formule 1 : Gene Haas « dans de bonnes dispositions »

Günther Steiner, Team Principal de l’écurie Haas F1 l’a avoué récemment, il est en contact permanent avec le propriétaire de l’équipe, Gene Haas. Ce dernier souhaite en effet être impliqué dans les discussions et informé des moindres avancées. Et dans ce cadre-là, l’Américain lui aurait confirmé son envie de rester dans la catégorie sur le long terme. Cependant, il faudra d’abord passer cette crise du coronavirus, qui commence à avoir des conséquences chez Haas, comme chez Williams et quelques autres :

Je pense que nous sommes là sur la durée. Bien sûr, il faut conclure ce scénario, mais si nous pouvons mettre en œuvre le plan actuel et cela ira pour cette année. Je suis en contact avec Gene presque quotidiennement, il veut être impliqué dans ce qui se passe, et il semble être dans de bonnes dispositions. Il nous faut simplement être appliqués. Le plafond budgétaire va rapprocher les écuries les unes des autres, et être compétitif aidera. Je pense donc que nous sommes là sur la durée. Si nous trouvons des solutions à moyen terme et à long terme, sera satisfait et voudra rester en F1.« a-t-il déclaré chez Sky Sports.

De bonnes nouvelles pour les pilotes, Kevin Magnussen et Romain Grosjean, du moins s’ils sont conservés au-delà de 2020. Car, pour mémoire, Romain Grosjean avait déjà évoqué le départ hypothétique de son équipe, à court terme. Reste tout de même à traverser la crise actuelle, en reprenant la piste dès le mois de juillet prochain, comme cela est en train de se dessiner.