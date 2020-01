Haas retrouverait des couleurs… d’origine

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Haas a laissé entrevoir que le gris et le rouge pourraient faire leur retour comme livrée sur ses monoplaces.

2020 serait-elle l’année du retour aux sources pour Haas? A en croire les livrées de ses camions, il semblerait que oui. Alors que la monoplace 2020 a passé ses crash-tests et se rapproche de sa date de présentation, l’équipe américaine a dévoilé une vidéo. Cette dernière laisse peu de place au doute quant aux couleurs utilisées pour cette saison. Le gris et le rouge devraient faire leur retour.

Getting our rigs ready for the new season! 🚛🚛 pic.twitter.com/gdHXrvIt5f

Cette décision semblerait logique, l’équipe de Kannapolis ayant utilisé le gris-rouge de 2016 à 2018. Avant que Rich Energy ne devienne sponsor principal, en 2019. Les couleurs noir et or de la firme de boisson énergisante prenant alors place sur les Haas.

La suite on la connaît. De déconvenue en déconvenue, les deux entités se déchiraient. Rich Energy quittant même la structure américaine en cours de saison. Sans que cette dernière ne se débarrasse toutefois de ses couleurs jusqu’à la fin de l’année.

S’il semblerait donc que Haas reviendra au gris et rouge en 2020, la livrée devrait toutefois évoluer. Il n’est donc pas sûr que cette dernière ressemble exactement aux voitures présentées de 2016 à 2018.

Rappelons que celle qui devrait s’appeler VF-20 a déjà validé ses crash-tests. Aucune date de présentation n’a encore été donnée. Mais cela ne devrait plus tarder, les essais hivernaux se disputant du 19 au 21 puis du 26 au 28 février prochains.

Haas sort d’une saison 2019 extrêmement compliquée durant laquelle cette dernière a dû affronter la perte de son sponsor principal, Rich Energy. Tout en ayant à gérer une voiture difficilement compréhensible et une guerre entre ses pilotes. En 2020, l’écurie devra se remettre sur les bons rails. Romain Grosjean et Kevin Magnussen prendront le volant des voitures de Kannapolis.

The VF-19 isn't ready for the F1 retirement home just yet!

Being put to good use for some factory pit stop practice 💪 pic.twitter.com/xen7fWu7Db

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 21, 2020