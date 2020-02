Haas VF-20 : d’étranges similitudes avec la Ferrari SF-90

L’écurie Haas a, finalement, été la première à dévoiler sa nouvelle livrée (images ici), alors que la date de présentation avait été annoncée et programmée pour les essais de Barcelone. Mais nous sommes friands de ce genre de surprise, la Formule 1 ayant grand besoin de nous cueillir, de temps en temps. Toujours est-il qu’après la révélation de cette VF-20, une chose frappe particulièrement, les points en commun avec la Ferrari de 2019.

Haas VF-20, une Ferrari pour Kevin et Romain ?

Si cela se passe de manière totalement légale en MotoGP (comme pour Ducati, qui fournit et exploite sa machine de 2019 en intégralité chez Avintia, notamment pour Johann Zarco), en Formule 1, le règlement est plus restrictif mais aussi, plus trouble. Au point qu’il est parfois difficile de savoir ce qui est autorisé et ce qu’il ne l’est pas…Quoiqu’il en soit, la nouvelle Haas VF-20 Ferrari ressemble à s’y méprendre à une vieille connaissance.

Il s’agit de la Ferrari SF-20, monoplace gagnante à trois reprises l’an passé et régulièrement vue en pole position. Une F1 bien née, donc, dont Haas paraît s’être inspiré. Première similitude difficile à manquer, son aileron/nez avant. Autre ressemblance, au niveau de la zone du cache moteur. Là encore, il semblerait que la Ferrari soit à l’origine du dessin des designers de l’équipe américaine. Et d’autres petites choses -plus discrètes- paraissent provenir du même lieu.

Mais compte-tenu des liens entre Ferrari et Haas, finalement, il n’y a pas de quoi être surpris ni-même, être choqué. Reste à définir si cela permettra à la formation en question de réussir de gros coups en début de saison. C’est tout le mal que nous souhaitons à Romain Grosjean et Kevin Magnussen, deux des pilotes les plus détestés du plateau. Premier élément de réponse dans peu de temps, avec les essais de Barcelone…