Hamilton et Flörsch récompensés aux Laureus Awards

Lewis Hamilton a été élu Sportif de l’Année 2019 aux Laureus Awards à égalité avec Lionel Messi. Le comeback de l’année revient pour sa part à Sophia Flörsch.

Les Laureus Awards se sont tenus hier soir, à Berlin. L’occasion de retrouver de nombreux grands noms du sport. Y compris du côté de l’automobile, puisque Lewis Hamilton et Sophia Flörsch ont été récompensés durant cette cérémonie.

Car le Britannique a reçu le titre le plus prestigieux pour un sportif, celui de Sportif de l’Année 2019. Un sacre qu’il partage toutefois à égalité avec Lionel Messi (footballeur du FC Barcelone). Battant ainsi un autre pilote, lui aussi Espagnol, à savoir Marc Marquez.

Un résultat intéressant en tout cas, les deux hommes ayant été élus par 69 membres de l’académie Laureus. Parmi lesquels de grands noms des sports mécaniques. Citons ainsi Giacomo Agostini, Mick Doohan, Emerson Fittipaldi ou encore Mika Häkkinen.

Présent à Berlin pour l’évènement, Lewis Hamilton a récupéré son trophée des mains d’Arsène Wenger. Français et ancien manager du club de football d’Arsenal. Et le pilote Mercedes s’est montré engagé dans la lutte pour l’égalité des sexes, dans le monde du sport automobile. Dans des propos rapportés par motorsport.com :

Avec cette distinction, Hamilton succède à Novak Djokovic. Il égale ainsi Sebastian Vettel, récompensé en 2014 pour sa saison 2013. Et se rapproche, comme pour les titres mondiaux, à une longueur de Michael Schumacher, distingué en 2002 (pour sa saison 2001) et en 2004 (pour sa saison 2003).

Autre pilote automobile à être récompensée, Sophia Flörsch a reçu le prix du comeback de l’année. Ceci suite à son crash glaçant dans les rues de Macao en 2018. Précédant un retour, un an plus tard dans cette même ville pour ce même Grand Prix. Malheureusement conclu par un abandon.

Mercedes et Mick Schumacher étaient également nominés aux Laureus Awards. Respectivement dans la catégorie Equipe de l’Année et Meilleur Moment de l’Année (suite à son exhibition au volant de la Ferrari F2004 à Hockenheim cet été). Les deux ont cependant fait chou blanc, repartant sans trophée.

La saison 2020 de Formule 1 se lancera le 15 mars. Les essais hivernaux de la catégorie reine du sport automobile débuteront pour leur part demain à Barcelone, jusqu’au 21 février. Avant une deuxième session, du 26 au 28 ce même mois.

Thank you @LaureusSport for this incredible award of World Sportsman of the Year. To think that my name is going to slot in alongside the legends, who have won this award before me, is really humbling. Thank you again 🙏🏾 pic.twitter.com/XqYynmgQ2P

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 17, 2020