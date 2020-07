Horaires du GP de Formule 1 de Styrie, en Autriche pour une course 2

Dans l’aspiration du G.P d’Autriche de F1, première manche du championnat du monde 2020, c’est donc le Grand-Prix de Styrie de Formule 1 qui s’apprête à prendre ses droits. Ainsi, dès demain vendredi 10 juillet 2020, le Red Bull Ring verra se dérouler -pour la première fois de son histoire- une deuxième course d’affilée, dans cette catégorie. L’occasion pour nous de vous en dire plus sur les horaires et le programme TV de l’événement.

Grand-Prix de Styrie de Formule 1 : à quoi s’attendre ?

L’avantage d’une course de F1 comme celle vécue le week-end dernier, c’est qu’il n’y a aucune chance -ou presque- qu’elle ne se déroule de la même manière. Norris et Mclaren troisième, Leclerc et Ferrari deuxième ou encore, Gasly et Giovinazzi bien placés, ces hommes-là ne devraient pas vivre une aussi belle moisson, pour le Grand-Prix de Styrie de Formule 1. Et puis les nombreux problèmes mécaniques rencontrés, sans doute liés -en partie- à la longue période de confinement devraient être également réduits, ce week-end.

Toutefois, avec la possible intervention de la pluie en qualifications, nous pourrions tout de même apprécier une grille de départ originale. Chose qui pourrait à nouveau conte-carrer la logique, voyant les Mercedes dominer cette année, sur tous les circuits. Une nouvelle chance pour Ferrari, dont les deux pilotes sont à l’aise dans ces conditions mais aussi pour Max Verstappen, qui sera revanchard. Reste à définir si les Red Bull tiendront le coup, cette-fois, après leurs abandons sur problème mécanique. Car en quelques jours, difficiles de savoir si les ingénieurs auront résolu le souci.

Mais cette course 2 en Autriche permettra aussi de préciser la hiérarchie. Avec des Mclaren en grande forme, des Racing Point capables de batailler devant et peut-être, des Renault en progrès. Alors forcément, cette épreuve en Styrie s’annonce palpitante à suivre. A ces fins, voici le programme, les dates et les horaires du Grand-Prix en question.

Le programme TV du Grand-Prix de Styrie

Vendredi 3 juillet 2020

Libres 1 : 11h00, en direct sur Canal + Sport

Libres 2 : 15h00, en direct sur Canal + Sport

Samedi 4 juillet 2020

Libres 3 : 12h00, en direct sur Canal + Sport

Qualifications : 15h00, en direct sur Canal +

Dimanche 5 juillet 2020