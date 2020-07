HP prolonge son partenariat avec l’écurie de Formule 1 Renault

Par les temps qui courent, le renforcement des partenariats, en Formule 1 -comme ailleurs- sont toujours bons à prendre. Aussi, l’écurie Renault F1 vient d’officialiser le prolongement de son accord avec le géant de l’électronique, HP. Désormais, la compagnie américaine disposera du statut de fournisseur et partenaire technique.

Renault et HP main dans la main en Formule 1

Pascale Dumas, Présidente de HP France: «Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec Renault DP World F1 Team pour la deuxième année consécutive et d’accompagner leurs différentes équipes. Les ingénieurs, concepteurs et pilotes de Renault DP World F1 Team sont équipés des dernières technologies HP et améliorent leurs performances grâce aux ordinateurs portables professionnels EliteBook et aux postes de travail Z. Nous sommes fiers de contribuer à optimiser les résultats de Renault DP World F1 Team car nous partageons les mêmes valeurs d’excellence et de passion. »

Antoine Magnan, directeur commercial de Renault Sport Racing: «Le champ de plus en plus concurrentiel de la Formule 1 met en évidence le besoin critique de technologies de haut niveau à tous les niveaux de l’équipe. Nous devons nous assurer que nos installations et nos solutions technologiques sont à la pointe de la technologie, une passion partagée par HP, qui valorise l’innovation et le souci du détail. Ce partenariat continuera à permettre aux équipes de conception de Renault Sport Racing d’extraire les meilleures performances possibles dans tous les domaines, de la R&D à l’ingénierie de course. »