Hugo Boss continue d’habiller la Formule E

Hugo Boss prolonge son partenariat avec la Formule E jusqu’en 2023. L’habilleur officiel du championnat électrique est présent depuis 2017.

Hugo Boss et la Formule E tissent des liens durables. Le groupe de mode basé en Allemagne étend en effet son partenariat avec le championnat de monoplaces électriques. Débutée en 2017, la collaboration se terminera au plus tôt en 2023.

Avec cette décision, la marque de vêtements poursuit donc dans son rôle d’habilleur officiel de la Formule E. Les deux entités partageant les mêmes valeurs « d’innovation, d’excellence et d’engagement durable« . Hugo Boss continuera ainsi à apporter son expertise en créant les tenues pour les équipes et le staff.

Une décision qui a de quoi satisfaire les deux parties. Jamie Reigle, nouveau CEO de la Formule E, assure être « ravi de poursuivre [le] partenariat avec Hugo Boss. Elle a été la première marque lifestyle à rejoindre la Formula E et réaffirme ainsi notre engagement pour créer un futur plus durable » explique-t-il également.

Un son de cloche qui se retrouve évidemment du côté d’Hugo Boss, par la voix de Mark Langer, son CEO. « Nous avons été impliqué dès le début dans le développement de la Formula E, rappelle-t-il. Et nous sommes heureux de voir comment nous avons évolué et grandit depuis ensemble tout en conservant nos valeurs communes ».

En parallèle de cet engagement officiel, Hugo Boss continue ses campagnes plus personnelles. La firme de mode travaille en effet également avec Porsche dans ce championnat. Mais aussi pour d’autres projets, comme la création d’une ligne de vêtements Printemps-Eté 2020. Alors que Jean-Eric Vergne est pour sa part ambassadeur de la marque.

Le championnat FIA Formule E célèbrera probablement ce partenariat à l’occasion de la prochaine course. L’E-Prix de Mexico, disputé ce samedi 15 février. Alors que l’E-Prix de Paris se profile également, le 18 avril prochain. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour suivre les évolutions des monoplaces électriques.

We are delighted to have our partnership with @HUGOBOSS extended, as they continue to be our official apparel partner! https://t.co/YDKcqrV9nh

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 11, 2020